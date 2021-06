Como sabemos, este tipo de desafíos se han vuelto tendencia en las redes sociales y es debido a que no todos logran resolverlos. Así que, tu misión será dar con el paradero de esta ¿fruta o verdura? que se encuentra escondida entre todas las demás, pero que es diferente por un mínimo detalle. Es importante precisar que, si no logras hallarlo en un lapso de 5 segundos, no pasa nada, líneas más abajo te brindaremos la solución al reto para que no te quedes con la duda. Sin más preámbulos, vamos a la nota que tiene ‘loco’ a medio mundo.

Como podrás ver a continuación, la imagen presente decenas de tomates que se apilaron de tal forma que te harán pensar que existe una prolijidad a la hora de juntarse y no muestra diferencia alguna, pero no es así. Tendrás que abrir bien los ojos para encontrar el mínimo detalle de cada figura y observar, en ese lapso de tiempo, cuál de ellas es la que es diferente.

Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 5 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN VIRAL

Ubica aquí mismo el tomate diferente al resto que solo 1 de cada cinco logra ver en 5 segundos. (Fotos: Facebook)

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Es que no es tan fácil ubicar ese tomate tan poco distintivo que te pide el reto. ¿Lograste verlo entre los demás de la imagen que está arriba? Si es así, te felicitamos. Si aún no, confiamos en ti y en que puedas hacerlo en 5 segundos más.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar el tomate diferente, pues este no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo lo podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no era sencillo. No obstante, te agradecemos el intento. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubica el tomate diferente al resto que solo 1 de cada cinco logra ver. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

