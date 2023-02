El día de hoy tienes una tarea muy singular: debes indicar cuál es el camino que tiene que seguir un pirata para hallar el tesoro. Si respondes correctamente habrás superado el reto viral que es un verdadero éxito en las redes sociales porque ha divertido a muchos usuarios. ¿Estás preparado(a)?

En la ilustración elaborada por genial.guru se puede apreciar varios caminos que conducen a distintos lugares. Solo uno lleva al premio más grande de todo pirata. Si nada más le das un vistazo a la imagen, te será imposible averiguar por dónde tiene que ir ese hombre. Te recomendamos que observes detenidamente la gráfica. Esa es la clave.

¿Te estás preguntando si debes dar una respuesta rápidamente? Bueno, nosotros te decimos que no te tienes que preocupar por eso, ya que en este reto viral no se ha establecido un límite de tiempo. ¿Qué significa ello? Que puedes demorarte todo lo que desees. No importa si ayudas al pirata en segundos o si lo haces después de varias horas.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de indicar cuál es el camino que debe seguir el pirata para encontrar el tesoro en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Te cansaste de buscar el camino correcto para el pirata? No te sientas mal. En este punto de la nota vamos a dar a conocer por dónde tiene que ir él para encontrar el tesoro. Recuerda que todo esto es un juego. A veces se gana y a veces se pierde.

En esta imagen se indica cuál es el camino que debe seguir el pirata para hallar el tesoro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es tu mejor alternativa de entretenimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

