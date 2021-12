Cuando navegamos en internet, específicamente en nuestras redes sociales, ¿quién no ha caído en la tentación de hacer clic a un enlace que nos promete conocer qué tipo de personalidad tenemos, los rasgos que ocultamos, nuestros mayores temores y más, tan solo respondiendo algunas preguntas o adivinando los objetos y/o colores que se nos presenta?

Pues bien, si eres una de esas personas que se ha dejado llevar por la emoción de saber más sobre ella misma o cosas que desconocía respecto a su personalidad en diferentes aspectos, estamos seguros de que cada vez que se te presente nuevamente este tipo de link, ingresarás una y otra vez para descubrir cosas novedosas de ti.

A este tipo de evaluaciones para determinar comportamientos o conocer el nivel de conocimientos se les conoce como test. A continuación, todo lo que debes saber sobre él.

¿QUÉ ES UN TEST?

Test es una palabra inglesa que significa como nombre, reactivo y prueba, y como verbo hace mención a ensayar, probar y comprobar. Se deriva del latín testis, que significa testigo, testimonio, atestiguar, entre otros, pero que en Psicología y Pedagogía denota un cierto tipo de examen para determinar el grado de instrucción, aptitud o manera de ser.

Según la Real Academia Española (RAE), el test es una prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas. También se dice que es una evaluación psicológica para estudiar alguna función.

En psicología, un test es un instrumento experimental que tiene como objetivo medir o evaluar una característica psicológica específica o los rasgos generales de la personalidad de un individuo.

Elige una de las figuras y descubre qué te hace especial con este test de personalidad (Foto: Facebook).

ORIGEN DE LOS TEST

Si bien, el origen para encontrar diferencias psicológicas entre los individuos data de épocas antiguas, donde están Platón, Hipócrates, Teofrasto, Galeno, entre otros; uno de los primeros psicólogos que elaboran y aplican este tipo de pruebas es el francés Seguín, hacia la mitad del siglo XIX. Él ideó varios tests manipulativos para la educación de los débiles mentales, pero no es hasta fines de 1800 que comienzan a usarse de modo sistemático. Existen cinco periodos, publica Psicothema.

1. PRIMER PERIODO: TESTS SENSORIALES Y MOTORES

El primer período (1982-1905) inicia cuando el inglés Galton funda el Laboratorio Antropométrico de Londres para estudiar la herencia de las aptitudes físicas y mentales, para ello incorpora numerosos tests, los cuales se caracterizan por ser de carácter antropométrico, sensorial y motor. El americano J. Mc. K. Cattell, quien introdujo por vez primera la palabra test en su artículo “Mental tests and measurements” (1890) en la revista Mind ideó y aplicó numerosos tests de este tipo en la Universidad de Columbia. En Alemania Munsterberg, Kraepelin y Ebbinghaus también iniciaron su aplicación, mientras que en Francia hicieron lo propio Binet, Henri y Toulouse, pero los resultados no fueron los esperados.

En 1894 Gilbert halló una correlación casi nula entre varios tests de este tipo y el rendimiento escolar. Wissler, en 1901, confirma estos resultados. En Alemania, Kraepelin y Oehrn, y Ebbinghaus hacen lo mismo, mientras que en Francia, Binet usa en la última década del siglo tests de procesos superiores como asociación, frases incompletas, comprensión, etc. En 1889 Binet demuestra que los tests procesos superiores distinguen mejor la capacidad escolar de los alumnos que los tests de tipo Galton. Este periodo se caracteriza por: el predominio de tests sensoriales y motores, la comprobación de su ineficacia como medida de la inteligencia y el uso incipiente de tests de procesos más complejos, señala la misma publicación.

2. SEGUNDO PERÍODO: ESCALAS DE INTELIGENCIA

Alfredo Binet se convierte en el creador de los tests de inteligencia estimulando funciones psicológicas complejas superiores y relacionándolos de acuerdo con la edad de los individuos (escala mental). La primera fue publicada en 1905, pero fue revisada y completada en 1908, la cual alcanzó fama mundial. En 1916 es revisada por el psicólogo americano Terman, quien la llevó a cabo en la Universidad de Standford, que también pasó revisión en 1937 y años posteriores.

Tomando como partida la escala de Binet se han hecho diversas modificaciones para elabora tests de este tipo, siendo una de las más importantes la escala Wechler-Bellevue, la cual permite conocer la inteligencia general de los adultos. Los tests de este periódo se caracterizan por: el predominio de elementos que hacen referencia a procesos cognoscitivos superiores, la variedad de los elementos que procuran estimular más funciones mentales, normas valorativas fundadas en la edad cronológica, puntuación global indicativa de la inteligencia general del sujeto y aplicación individual del test.

3. TERCER PERÍODO: TESTS COLECTIVOS

En 1917 aparece en América el test colectivo. Este se da durante la Primera Guerra Mundial cuando Estados Unidos necesitaba con urgencia reclutar soldados para su ejército. El comité de psicólogos presidido por Yerkes y formado por Terman, Whipple y Goddar elaboraron tests de dos tipos: Alfa, donde el examinador daba una breve explicación al grupo y pedir que hagan todo según las instrucciones, y Beta, dirigido a los analfabetos o extranjeros, en ella los problemas se formulaban sin hacer uso de palabras, sino mediante figuras, dibujos, etc., lo mismo pasaba con las indicaciones que se hacían por medio de mímicas o con demostraciones prácticas. Estos se comienzan a usar a nivel mundial.

Se menciona que este tipo de tests tenía como consecuencia generalizar el uso de tests de manipulación. Este periodo se caracteriza por: la aplicación colectiva de los tests, predominio de elementos exactamente cuantificables y mayor exactitud, mayor facilidad, rapidez, economía, y objetividad en la aplicación e interpretación y generalización del uso de tests manipulativos.

4. CUARTO PERÍODO: TESTS DE PERSONALIDAD

En 1917, en Estados Unidos, Woodworth preparó la llamada Hoja de datos personales, donde a través de preguntas sobre hábitos, intereses, actitudes, temores, etc., se pretendía sacar un diagnóstico de personalidad y problemas de un individuo. Pero no fue hasta 1921 que el psiquiatra suizo Rorschach, con el Test Psicodiagnóstico, buscó dar una visión comprensiva y dinámica de la personalidad, la cual es usada hasta la actualidad. ¿Su método? Usar manchas de tinta para que una persona interprete y conteste a la pregunta ¿qué ve en la lámina?, ¿qué imagen percibió primero?, ¿a qué se parece?, esto con el propósito de conocer su manera de percibir el mundo desde su perspectiva. De ahí se desprendería algún rasgo de su personalidad, algún aspecto afectivo, temperamental, social, etc.

Este periodo se caracteriza por extender el método de tests para comprender la personalidad de la gente, ir más a los análisis cualitativos y crear un nuevo tipo de test: el proyectivo.

5. QUINTO PERÍODO: EL ANÁLISIS FACTORIAL

Este periodo busca ir más allá y saber ¿qué es lo que miden o diagnostican los tests? y cómo estar seguros de que los resultados realmente muestran los rasgos que indican dichas pruebas. Tomando en cuenta que se busca demostrar las capacidades y rasgos unitarios de la personalidad de cada individuo, se da origen al Análisis factorial, un método para averiguar experimentalmente lo que un test mide o aprecia, cuyo creador fue Spearman. Sus trabajos fueron continuados en Inglaterra y Estados Unidos, siendo Thurstone, quien preparó una serie de tests de “Capacidades Mentales Primarias” para apreciar las capacidades cognoscitivas, factorialmente descubiertas y definidas.

Estos análisis influyeron en el desarrollo del método de los tests, en especial de inteligencia. Aquí no basta con designar la inteligencia general mediante un índice global, sino que se debe considerar el perfil mental del sujeto en base a diversos factores cognoscitivos y motores (inteligencia verbal, numérica, espacial, memoria, percepción, etc.). En cuanto al campo de la personalidad emotiva y social, el análisis factorial ha señalado como dimensiones básicas las correspondientes a la madurez emotiva y a la introversión-extraversión de los sujetos. Asimismo, se han desarrollado numerosos cuestionarios y tests de intereses generales y profesionales a partir de los resultados obtenidos por el análisis factorial, precisa Psicothema.

Escoge una de las lunas y descubre tu nivel de 'IQ' con este test de personalidad (Foto: Facebook).

TIPOS DE TEST

1. TEST DE PERSONALIDAD

El test de personalidad evalúa aspectos como: autocontrol, introversión, dinamismo, etc. Para ello, se solicita al evaluado contestar una serie de preguntas entre sí, no e incluso una respuesta autónoma y natural. Actualmente, son empleados para terapia individual y de relaciones, organización de carrera, elección y desarrollo de personal.

2. TEST DE INTELIGENCIA, APTITUDES O PSICOTÉCNICOS

Los tests de inteligencia, aptitudes o psicotécnicos buscan conocer el grado intelectual de una persona. Se pide a las personas contestar una serie de preguntas en un tiempo determinado, sus respuestas ayudan a conocer el conocimiento en números, letras, comunicación verbal, forma de percepción, inteligencia espacial, memoria, entendimiento y más.

3. TEST PROYECTIVOS

Los test proyectivos tienen como objetivo pronosticar la conducta de un individuo; es decir, saber la forma de ser oculta de una persona. De acuerdo a la evaluación que se elija se podrá sabe si alguien no tiene dominio sobre sus emociones o frustración cuando no logra sus objetivos.

En esta imagen hay dos opciones: unos pájaros y un corazón. ¿Qué ves primero? (Foto: MDZ Online)

TEST FAMOSOS

En la actualidad, diversos test se han vuelto famosos en las redes sociales por la gran cantidad de personas que ingresan a resolverlas. Entre ellas tenemos: