Tienes que ser más intuitivo de lo normal para poder descubrir la ubicación de esos rostros. Este acertijo visual ha tenido a muchos usuarios con las manos en la cabeza porque no logran ubicar a los tres rostros. Y es que hay uno fácil de ver, otro un poco más complejo y uno casi imposible para el 99% de los que se atreven a intentarlo. Prueba tus habilidades y de qué estás hecho, además de tu intuición para dar con la respuesta tan requerida por muchos en una de las pruebas que se ha ganado el respeto de todos.

Buscar a esos rostros es toda una odisea. Tratar de definir los detalles de su estructura, de su forma, de su tamaño, de sus perfiles, algo no tan complicado como querer encontrar una aguja en un pajar. Pero vamos, no queremos desanimarte más. Sabrás que así como te advertimos de la dificultad de este acertijo visual, aunque no lo creas, confiamos en tus aptitudes para resolverlo y salir airoso.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Qué tan hábil crees ser? Descubre en el acertijo visual los tres rostros extras ocultos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

La solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Sí, pasamos por momentos difíciles en toda la nota y la hemos pasado mal intentado dar con la respuesta, pero no somos crueles, así que te damos la solución.

Solución del acertijo visual: aquí están los tres rostros extras ocultos. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.