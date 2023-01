Este test viral ha logrado apropiarse de las preferencias de los usuarios en Estados Unidos, México y España. Esta prueba puede mostrarte cómo es tu verdadera personalidad dependiendo la figura que llegaste a captar y para ello simplemente tendrás que contarnos lo que llegaste a visualizar de inmediato en la imagen.

La ilustración es un poco confusa. Se aprecia claramente que predomina el color rojos. Sin embargo, se notan unos trazos de color blanco. Por eso es importante que mires por espacio de 5 segundos la imagen y lo que tus ojos lleguen a identificar por completo, será el elemento con el que debas quedarte hasta el final de la prueba.

Luego, con tu respuesta en mente debes desplazarte hasta la parte más baja del test viral pues allí consignaremos el significado de esa figura que te mostrará finalmente cuál es tu verdadera personalidad.

Dinos qué llegas a visualizar en la imagen y así lograrás conocer más sobre tu personalidd.| Foto: namastest

FLOR BLANCA: La sensualidad forma parte de ti, tus acciones captan la atención de los que te rodean. Si te gusta una persona haces hasta lo imposible para esta se siente atraído por ti. El encanto y simpatía que tienes con los demás hace que gente de tu mismo sexo te tengan envidia.

DOS PERSONAS APUNTO DE BESARSE: Dices ser una persona tranquila y no te sientes nada sexy, pero tu timidez o personalidad calmada atrae la atención de chicos(as). Los que no te conocen podrían decir que no eres sexy, pero es todo lo contrario.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.