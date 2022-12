En este test visual tendrás la gran oportunidad de descubrir aquellos detalles oscuros de tu forma de ser que seguramente no tenías en mente que poseías. Pero para conocer con claridad estos resultados, lo único que debes hacer es responder la interrogante que hemos planteado al inicio del titular.

En la imagen se ve a cinco persona y un bebé. Aunque una de ellas es un zombie, esta opción también debe ser tomada en cuenta por los usuarios. Sabemos que los internautas de México, Estados Unidos y España, disfrutan mucho con este test viral, por eso a continuación tendrás que responder simplemente a quien de todos ellos cederías tu asiento.

Y cuando ya tengas en mente tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de esa decisión en la lista de resultados que dejaremos líneas más abajo. Te podemos asegurar que conocerás tu verdadera personalidad en esta prueba.

Mira aquí la imagen del test viral

Debes decirnos a quién cederías el asiento y tras ello conocerás los resultados del test viral.| Foto: Cortesía genial.guru

Mira aquí los resultados del test viral

Elegiste la MADRE Y EL BEBÉ: Sueles ser alguien que obedece las reglas y tienes buen criterio antes de actuar. Así mismo, eres muy empático al entender las emociones del resto; llevas la iniciativa y casi todo lo que haces son buenas des ciciones.

Elegiste a la ANCIANA: Te preocupas y eres sensible por las personas más necesitadas. Tienes un corazón noble y respondes con coherencias a tu entorno. Te prestas para resolver situaciones ajenas y así poder apoyar al prójimo.

Elegiste al HOMBRE LESIONADO: Sueles atender las prioridades de tu vida, pero quizás te falta sensibilizarte con las personas a tu alrededor. Puede seas un alguien muy lógico, tomas buenas decisiones, pero necesitas escuchar las emociones del resto.

Elegiste al ZOMBIE: Eres alguien que no tiene muy interés por su entorno y quizás tengas poca atención con aquello que no te afecta. Sueles divagar y no tiene conversaciones muy profundas con tus semejantes, por lo que puedes ser tomando como una persona egoísta.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.