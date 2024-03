Si bien la televisión mexicana cuenta con legendarias figuras que participan en reconocidas producciones por varios años, eventualmente el ritmo de apariciones suele disminuir conforme avanza su edad. Sin embargo, en el caso de Rafael Inclán, esto es totalmente diferente, pues se niega a dejar la actuación.

Con participación en producciones de Televisa y TV Azteca, la celeb de México de 83 años, ha admitido que no quiere retirarse de la actuación por un motivo muy simple: no cuenta con el dinero suficiente para dejar de trabajar.

Aunque controversiales, las declaraciones del primer actor ponen sobre la mesa la situación de miles de actores que, tras vivir sus años dorados, caen en la soledad e incluso problemas financieros.

El primer actor mexicano tiene más de 60 años bajo los reflectores (Foto: Rafael Inclán / Facebook)

¿POR QUÉ RAFAEL INCLÁN SIGUE TRABAJANDO?

Rafael Inclán es uno de los actores más respetados de México, con una carrera que supera los 65 años y una experiencia que lo ha llevado a participar de 130 películas, 27 telenovelas, 17 series y varias obras de teatro. Una trayectoria prolífica que describe su profesionalismo.

Sin embargo, a sus 83 años, el artista no piensa alejarse de los reflectores. ¿El motivo? Problemas económicos que no le permiten siquiera evaluar un digno retiro.

“No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme. No tengo más que mi trabajo. Nunca he pensado en retirarme”, indicó Don Rafael, que tuvo su última aparición en “El Maleficio”, en el que da vida a Darío Sanabria.

Del mismo modo, el actor descartó que exista favoritismo en la elección de sus papeles en obras, principalmente de TelevisaUnivision, destacando que no es consentido con nuevos roles.

“No sé de quién sea consentido, pero ojalá que así sigan, ¿no?”, indicó entre risas. “La mayoría de los que funcionan, trabajan: Ignacio López Tarso, Sergio Corona, Flaco Ibáñez, Diana Bracho...”, enumeró como defensa.

Rafael Inclán interpreta a Darío en "El Maleficio" (Foto: TelevisaUnivision)

LA SALUD DE RAFAEL INCLÁN

Durante la conversación, Inclán comentó con una sonrisa que “las cosas administrativas no se platican”, negándose a revelar si era parte de los artistas exclusivos de Televisa, además de confesar que si bien se encuentra bien de salud, aún lo aquejan algunas molestias.

“Como nunca me he cuidado mucho, ahí voy. La última intervención quirúrgica de la prótesis del fémur no está muy fuerte por culpa mía por adelantarme a trabajar, pero ahí voy”, comentó.

El actor, que confesó que espera no necesitar otra cirugía para tratar sus problemas de movilidad, reflexionó sobre el paso de los años y destacó que no se arrepiente de cada paso que ha dado en su carrera.

“La vitalidad disminuye con los años, hay que echarle cerebrito a todo. Los que cambian es porque se arrepienten de cómo fueron y yo no. La vida cobra factura, te portes bien o mal, ahí no hay pata dónde”, explicó.

Finalmente, el primer actor negó tajantemente que piense publicar su biografía y memorias, repasando su amplia carrera artística, pues eso incluiría haber de otros compañeros y no desea hacerlo.

“Soy incapaz de echar de cabeza a mis compañeros, sobre todo, a los que ya se fueron”, respondió. “No tengo necesitad, ¿para qué?”, sentenció.