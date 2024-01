“Exatlón México” sigue dejando lo mejor de sí en cada episodio y el domingo 14 de enero no fue la excepción, ya que se conoció que uno de sus participantes dejaría de la competencia. ¿Quieres saber de quién se trata?

Tras un agotador circuito, el concursante que quedó en el último puesto se tuvo que despedir del show en medio de una gran tristeza de sus compañeros, quienes le habían agarrado mucho cariño, al igual que los televidentes de TV Azteca.

¿QUIÉN FUE EL OCTAVO ELIMIMADO DE “EXATLÓN MÉXICO”?

El equipo rojo fue el que peor la paso en el episodio del 14 de enero, ya que uno de sus integrantes tendría que ser eliminado. Es así que Gloria Murillo, Paulette Gallardo y Ana Lago se batieron en un complicado circuito.

Ana Lago encestó el último bloque y pudo salvarse, mientras que, en el piso, Gloria Murillo no podía creerlo y terminó caminando hasta que sus compañeros de equipo se acercaron a consolarla.

Finalmente, la potosina se convirtió en la octava eliminada de la temporada, para mucha tristeza de sus fans, aunque también tuvo críticos que en redes sociales le hicieron ver que no había dado la talla en las últimas consecuencias.

LA DESPEDIDA DE GLORIA MURILLO

Con una evidente pena, Gloria Murillo tomó la palabra del programa para despedirse de los televidentes y agradecer la oportunidad de haber sido convocada para esta edición de “Exatlón México”.

“Me siento con emociones encontradas porque no esperaba perder junto con el equipo rojo y menos irme a duelo con mis compañeras. Fue un duelo muy emotivo, las quiero mucho a todas, no me hubiera gustado estar en esta posición, pero así pasan las cosas”, indicó.

Así mismo, reveló que en esos momentos no se encontraba muy bien debido a una depresión que le había afectado el año pasado, así que se dio un tiempo para destacar lo importante de la salud mental.

“Esta temporada vine a conectar conmigo misma, estuve pasando por situaciones muy difíciles antes de venir aquí, vine con una mentalidad muy diferente, a aprender cosas nuevas, por mí, a encontrarme a mí misma”, añadió.