Nada como un buen test visual para poner en aprietos a miles de usuarios. La prueba psicológica que te mostraremos a continuación es una de las más buscadas en la actualidad debido a su alta taza de efectividad. ¿Estás listo para tomar una decisión importante? Todo lo que tienes que hacer en el reto viral de hoy es mirar detenidamente la imagen del hospital, responder a quién ayudarías primero -sea por el motivo que sea- y conocer lo que significa en los siguientes párrafos. Según tu respuesta, este acertijo revelará tu edad mental, por lo que más te vale ser sincero.

El test visual de hoy te mostrará toda la verdad acerca de tu personalidad con solo decirnos cuál de estas personas es la que más ayuda necesita. Recuerda, todas las decisiones que tomamos pueden decir muchas cosas acerca de nosotros, sobre todo cuando se trata de situaciones de estrés donde tendrás que ser rápido y eficiente.

Roger W. Sperry, psicólogo y biólogo estadounidense, descubrió que los dos hemisferios de nuestro cerebro funcionan de manera diferente. Y es que la forma en que pensamos está condicionada según a cuál de los lados es el que más domina en el interior de cada uno, por lo que esta prueba revelará cosas increíbles sobre ti.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Responde a quién ayudarías primero en este test visual y conocerás tu edad mental (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #1?

Eres una persona bien educada, con muchos valores y respetas las tradiciones del pasado. Siempre eres racional a la hora de tomar decisiones, jamás actúas sin pensar. Se te hace difícil soportar las injusticias de este mundo. A menudo te confían el trabajo rutinario que los demás lograron evitar.

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #2?

Tu decisión indica que tienes un corazón muy sensible que muchas veces fue lastimado. Seguramente en varias ocasiones te han dicho: “No dejes que se aprovechen de ti” o “Quítate los lentes de color rosa”. A tu lado tus amigos se sienten tranquilos y seguros porque jamás los dejarás solos con sus problemas.

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #3?

Eres el alma de la fiesta y te encantan las reuniones divertidas. No te gusta tener prisa y nunca harías más de lo que se necesita si nadie te lo ha pedido. Eres líder y atraes a las personas igual de fuertes como un imán.

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #4?

Eres una persona ligera, optimista, que ve la vida de colores brillantes y no se fija en las imperfecciones del mundo. Te llevas bien con la gente rápidamente y no te gusta sobre esforzarte. Tu naturaleza curiosa adora las aventuras y no soporta estar encerrada.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

