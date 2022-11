Los test de personalidad aún mantienen muchos seguidores en las redes sociales. Y es que estas pruebas se encargan de mostrarnos distintos detalles sobre nuestra forma de ser que no conocíamos, pero por encima de ello la forma de descubrir estos aspectos es lo que ‘atrapó’ a los internautas.

En el test de personalidad que te mostraremos a continuación, lo único que debes hacer es responder la pregunta que planteamos en el titular. Mira la imagen que acompaña a la prueba y dinos: ¿cuál de ellos es menor? Utiliza tus habilidades de detective, pero debes tener en cuenta que aquí no existe una respuesta correcta.

Cuando ya hayas decidido cuál de los tres jóvenes aún no cumple la mayoría de edad, pues lo siguiente es que descubras el significado de esa elección en la lista de resultados que consignaremos líneas más abajo.

Imagen del test de personalidad

Simplemente responde esta pregunta y luego de ello conocerás más sobre tu personalidad.| Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

OPCIÓN A: Eres una persona que cuando intenta mentir siempre tu nerviosismo te delata, esto sin duda es tu ‘talón de Aquiles’, puesto que ante los demás quedas mal a pesar que tu intención no haya sido lastimar a alguien.

OPCIÓN B: Tienes una personalidad muy imponente y encantadora, por lo que no dudarás en usarla a tu favor para conseguir lo que quieras. Por otro lado, algunas situaciones hacen que te irrites con facilidad.

OPCIÓN C: No hay duda que eres muy despistado con todo lo que ocurre a tu alrededor, como coloquialmente se diría, ‘si no pierdes la cabeza, es por la tienes pegada’.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.