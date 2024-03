Es necesario mantener saludable nuestra mente con alguna actividad tales como realizar deporte, leer, entre otras opciones. Pese a que este tipo de acciones son esenciales, son demasiados sencillas de hacer y pueden resultar aburridas conformen pasen los días, pero existe una solución para ello. ¿A qué me refiero? Se trata de los retos matemáticos de Depor que presentan una dificultad fuera de tu imaginación y son el entretenimiento perfecto en los ratos libres. Te comentaré que he perdido en diversas ocasiones por las operaciones que he intentado resolverlas porque no basta con estar concentrado. En caso de animarte a descifrar uno de estos, te enseñaré una prueba mental que no está apto para principiantes.

Imagen del reto matemático

En la operación matemática de hoy, visualizarás un enunciado que presenta suma, multiplicación y división. Parece que será pan comido, pero el exceso de confianza causará que pierdas en tu primer intento. Analiza detalladamente esta prueba y procura que los segundos no se agoten. ¿Estás preparado?

RETO MATEMÁTICO | ¿Serás capaz de obtener la respuesta en solo 12 segundos? (Foto: Composición Depor)

Solución del reto matemático

Si el tiempo se te agotó o buscas corroborar tu resultado, tranquilo porque en los siguientes párrafos te brindaré la solución de una forma detallada. Notarás que era más simple de lo que parecía, pero solo bastaba poseer unas correctas habilidades matemáticas.

PASO 1: (8 - 3) = 5

(8 - 3) = 5 PASO 2: 5 X 2 = 10

5 X 2 = 10 PASO 3: 6 + 10 = 16

Como lo expliqué anteriormente, tuviste que iniciar por aquellos dígitos que estaban en el interior del paréntesis. Su resultado debiste multiplicarlo por 2 y, finalmente, sumarlo con 6. De esta forma, la respuesta de este reto matemático es 16. ¿Acertaste?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

