Pese a que no soy un gran fanático de las matemáticas, me interesan desarrollar aquellos ejercicios que visualizo mayormente en las redes sociales. Habitualmente, supero la mayoría sin ningún problema hasta que encontré uno que cortó mi racha de triunfos porque no fui lo suficientemente rápido para determinar la respuesta. ¿Te gustaría saber a qué me estoy refiriendo? Entonces, en esta oportunidad te presentaré este reto mental cuya dificultad está elevada, pues provocó que más del 90% de participantes solo conozcan la derrota. Es aquí que descubrirás en qué nivel se encuentran tus capacidades cognitivas. ¡No te desanimes e intenta pertenecer al grupo de victoriosos!

Imagen del reto matemático

La prueba de hoy es totalmente distinta. Son operaciones que están compuestas por sumas, restas y multiplicaciones, pero en vez de números son figuras geométricas. Cada una cuenta con un valor específico y tendrás que descubrir qué dígito representa el triángulo. No será sencillo porque debes resolverlo en un total de 8 segundos. ¿Estás preparado?

RETO MATEMÁTICO | Pocos lograron descubrir cuál es el valor del triángulo. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿No fuiste capaz de conseguir la respuesta en el tiempo indicado? Es entendible porque este reto matemático presenta una alta complejidad, pero de todas formas te mostraré el desarrollo de este ejercicio. Presta atención a la solución:

EL CÍRCULO EQUIVALE 5 (5 + 5 = 10)

EL CUADRADO EQUIVALE 2 (5 x 2 + 2 = 12)

Con los valores del círculo y el cuadrado, solo debemos reemplazarlos en el último enunciado que sería de la siguiente forma: 5 x 2 - (y) x 5 = 5. Entonces, el único valor adecuado para que la fórmula sea correcta es 1 y te lo detallaré a continuación:

5 x 2 - (1) x 5 = 5

10 - 5 = 5

En caso de haber acertado con la respuesta, estás demostrando que tus habilidades matemáticas son extraordinarias. Sigue practicando para que tu cerebro se mantenga activo y, sobre todo, te diviertas durante tus ratos libres.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Pon a pruebas tus habilidades con estos retos matemáticos

