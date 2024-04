Nunca he tenido la necesidad de mentirte. Siempre te he dicho las cosas como son y esta vez no será la excepción. El test visual que te presento ahora me ha permitido saber bastantes cosas sobre mi forma de ser. Eso ha sido maravilloso para mí. Yo quiero que también pases por lo mismo porque no te imaginas lo increíble que es. Para participar en la prueba, solo tienes que seleccionar uno de los frascos mágicos que están en la imagen de abajo. Apenas lo hagas, conocerás la clase de persona que eres. Pero ojo a esto: la clave del éxito es escoger el que más te llame la atención. No puedes elegir cualquiera. Si haces eso, no leerás nada acerca de ti. Dicho todo ello, ¡adelante!

Imagen del test visual

La imagen del test visual permite apreciar cuatro frascos mágicos que son distintos. Luego de haberlos observado podrás quedarte con uno. Como no hay un límite de tiempo establecido, no te apresures en tomar una decisión. Sobre los resultados de la prueba, debo aclarar que ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra cuatro frascos mágicos. Tienes que escoger uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Frasco mágico 1:

Si escogiste este frasco mágico, eres una persona sensible y amable. Posees un corazón lleno de amor y comprensión. Cuando te preocupas por los demás, te olvidas de ti. Te gusta ayudar.

Frasco mágico 2:

Si elegiste este frasco mágico, eres una persona optimista. Realmente irradias energía positiva. Por esa razón, a mucha gente le gusta estar cerca de ti. Creas un buen ambiente donde quiera que estés.

Frasco mágico 3:

Si escogiste este frasco mágico, tienes la capacidad para expresar tus pensamientos y emociones. Posees un gran corazón. Eres un buen amigo.

Frasco mágico 4:

Si elegiste este frasco mágico, tienes un corazón sincero. Te aceptas tal y como eres. Sabes que la perfección no existe. Eres una persona modesta. Siempre estás feliz con lo que tienes. Te encanta ayudar.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.