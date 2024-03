Desde colegio, los diversos profesores han sido los encargados de enseñarnos la importancia de las matemáticas en nuestra vida diaria. Quizás estés orientado por estudiar otras profesiones o trabajes en puestos que no se necesitan obligatoriamente los números, pero no puedes negarme que las sumas, restas, multiplicación o división son relevantes de forma diaria. Por eso que te recomiendo desarrollar retos matemáticos para que tus capacidades cognitivas se mantengan activas y, en este día, te mostraré una prueba cuya complejidad ha causado que una gran cantidad de usuarios pierdan. Te cuento que a mí resultó difícil porque no fui capaz de lograrlo en solo 10 segundos. ¿Te animas a afrontar el desafío?

Imagen del reto matemático

En el ejercicio matemático de hoy será capaz de activar tus neuronas. Como presenciarás, hay cinco bolas que contienen diferentes números en su interior, pero te comentaré que es una sucesión. Tu misión es detectar qué fórmula se debe aplicar para hallar el dígito final en el tiempo indicado. ¿Contarás con la astucia de lograrlo rápidamente?

RETO MATEMÁTICO | Trata de resolver este ejercicio de la forma más rápida posible.

Solución del reto matemático

Te explico. Es una sucesión numérica que se necesita de la suma y multiplicación. En esta oportunidad, si pretendes encontrar la respuesta debes adicionar 1, multiplicar 2 y repetir la mencionada fórmula de forma consecutiva. Para un mejor entendimiento, te lo explicaré en las siguientes líneas.

5 (+1) - 6 (x2) - 12 (+1) - 13 (x2) - ?

Bajo esa lógica, tuviste que multiplicar el dígito 13 por 2 y el resultado será 36. ¿Acertaste con tu respuesta o te equivocaste? No hay problema, este tipo de actividades tienen dos objetivos: incrementar tus habilidades matemáticas y entretenerte en tus ratos libres.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

