Los retos matemáticos han sido las actividades capaces de activar mi mente en cuestión de segundos, pues te obligan a encontrar el resultado correcto en el menor tiempo posible. Te cuento que me considero un experto resolviendo este tipo de problemas porque no suelo fallar, pero como dice el dicho: “Siempre hay una primera vez”. En esta oportunidad, te enseñaré un ejercicio mental que, pese a no ser complicado, te confunde y logra que fracases en tu primer intento. ¿Tú serás la persona idónea en obtener la victoria en menos de un minuto? Recuerda, no será sencillo y necesitas estar muy concentrado para pertenecer al grupo selecto de genios.

Imagen del reto matemático

En la prueba matemática de hoy, consiste en una operación que, a simple vista, parece sencillo, pero una gran cantidad de usuarios se confiaron demasiado y cayeron derrotados. Trata de examinar este enunciado mental y resuélvelo en tan solo 10 segundos. ¿Estás preparado?

TEST VISUAL | No te confíes porque solo de esa forma conseguirás la derrota. (Foto: Composición Depor)

Solución del reto matemático

¿Te gustaría conocer el resultado para saber si acertaste o te equivocaste? No te preocupes porque en las siguientes líneas te revelaré los pasos que debiste seguir con el objetivo de descubrir la solución de este reto matemático. ¡Presta atención!

PASO 1: 7 - 5 = 2

7 - 5 = 2 PASO 2: 60 / 5 = 12

60 / 5 = 12 PASO 3: 12 X 2 = 24

Como habrás notado, primero debiste desarrollar la operación que está en paréntesis y posteriormente, resolver la división. Los resultados de ambos tendrás que multiplicarnos y la respuesta final de este reto matemático es 24. ¿Obtuviste la victoria?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Resolverás rápidamente estos retos matemáticos?

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Test de personalidad | elige una imagen de este reto visual y descubre a qué le tienes miedo