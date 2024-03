Siempre he sentido una gran motivación cuando visualizo operaciones mentales porque me brindan la posibilidad de demostrar mis conocimientos sobre números y siento que activo mi mente con el objetivo de superar su elevada dificultad, pero en esta oportunidad, mi racha de victorias llegó a su fin con un inexplicable y complicado reto matemático que trae Depor. Pese a que suele ser simple a primera vista, me confundí al brindar mi resultado, ya que no lo analicé adecuadamente. Ante esta situación, he decidido mostrártelo con la finalidad de que realices tu intento y obtengas el triunfo en un total de 10 segundos. ¿Tendrás el privilegio de pertenecer al grupo de victoriosos?

Imagen del reto matemático

El desafío de hoy aparenta ser demasiado fácil, pero no te confíes porque provocó que más del 98% de usuarios fracasaron en su primer intento. Como notarás es una operación matemática con 3 dígitos que se deben restar y sumar. Analízalo y brinda la respuesta de este ejercicio matemático en solo 10 segundos. ¿Lo lograrás?

RETO AMTEMÁTICO | Una gran cantidad de usuarios se confundieron al resolverlo. (Foto: Composición Depor)

Solución del reto matemático

¿Deseas corroborar tu respuesta o te causó dolores de cabeza? Entonces, sigue leyendo estas líneas con el fin de que conozcas la solución de este ejercicio matemático. Lo importante es que debías iniciar con la división y, finalmente, sumar los números finales. Para una mejor comprensión, te lo detallaré:

PASO 1 : 220 / 20 = 11

: 220 / 20 = 11 PASO 2: 230 - 11

230 - 11 RESULTADO: 219

El resultado final de este reto matemático es 219. ¿Acertaste o te equivocaste? Recuerda, este tipo de pruebas mentales son necesarias para que tu cerebro esté en constante trabajo y tengas la posibilidad de incrementar tus capacidades cognitivas. ¡Sigue así hasta que te vuelvas un experto en matemática!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

