Hoy te compartiré una actividad que te causará intriga al momento de desarrollarla porque te preguntarás cómo encuentro la respuesta sin que el tiempo me supere. Te comentaré que intenté resolver este reto matemático a la brevedad, pero me confié más de lo habitual y finalmente terminé perdiendo. No se trata de multiplicar o dividir, por el contrario, tendrás que buscar la fórmula adecuada para hallar la solución. ¿Aceptas este desafío? En caso de ser afirmativo, te pido que te concentres totalmente y seas capaz de activar tus capacidades, pues esas serán las claves con el objetivo de conseguir la victoria en los segundos establecidos.

Imagen del reto matemático

De acuerdo a la imagen, la primera operación está correcta, pero la cuestión cambia en las siguientes, pues las sumas no concuerdan con el resultado. Quizás creas que está mal planteado el problema matemático; sin embargo, no es así porque existe una fórmula secreta. Tendrás un máximo de 15 segundos para descubrirlo y posicionarte como un ser inteligente. ¿Listo?

RETO MATEMÁTICO | ¿Descubrirás la respuesta en pocos segundos? (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Ya lo resolviste? ¿Aún tienes dudas? No te preocupes porque a continuación te enseñaré cómo debiste desarrollar este ejercicio mental. No era sencillo de descifrarlo, ya que presenta un alto nivel de dificultad. Este tipo de actividades están aptos para personas con un elevado intelecto. ¡Presta atención!

DESARROLLO 1

PASO 1: 1 + 8 = 9

1 + 8 = 9 PASO 2: 9 + 2 + 9 = 20

9 + 2 + 9 = 20 PASO 3: 20 + 3 + 10 = 33

20 + 3 + 10 = 33 PASO 4: 33 + 7 + 20 = 60

Como notarás, debiste sumar a cada ecuación el resultado que conseguiste de la operación anterior. Bajo esa lógica, la respuesta de este reto matemático es 60. Ese no sería la única solución porque también hay otra forma.

DESARROLLO 2

PASO 1: 1 + (1) (8) = 9

1 + (1) (8) = 9 PASO 2: 2 + (2) (9) = 20

2 + (2) (9) = 20 PASO 3: 3 + (3) (10) = 33

3 + (3) (10) = 33 PASO 4: 7 + (7) (20) = 147

En esta segunda solución, debiste aplicar la siguiente fórmula: a + (a) (b). De esa forma, el resultado también sería 147. En caso de haber acertado cualquiera de las dos, te brindo mis felicitaciones. ¡Sigue practicando hasta convertirte en un capo de matemática!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Estos retos matemáticos también te pondrán a prueba

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Test de personalidad | elige una imagen de este reto visual y descubre a qué le tienes miedo