Mientras estaba navegando por Internet desde mi celular, hubo una actividad que me llamó sumamente la atención. Se trataba de un supuesto reto matemático que aparentemente presentaba una dificultad “elevada” por la razón de que miles de usuarios fallaron durante su intento. Fue así que me animé a resolverlo, pero solo contaba con 15 segundos y por ese motivo no lo completé. Esto demuestra que la prueba de hoy no basta que estés concentrado, pues debes activar rápidamente tus conocimientos en números para que lo soluciones en el tiempo indicado. ¿Estás dispuesto a afrontar este desafío? ¡No lo dudes más y comprueba en qué nivel se encuentran tus capacidades!

Imagen del reto matemático

El enunciado matemático que observarás a continuación no será difícil, pues consiste en sumar, multiplicar y dividir, pero existe un método correcto para conocer su resultado. Fue por esa razón que muchos usuarios perdieron en su intento. Ten en cuenta que son 15 segundos para solucionarlo. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | Analiza rápidamente porque cuentas con unos cuantos segundos. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Estás intrigado por conocer si tu solución es la correcta? Ten paciencia porque en las siguientes líneas te explicaré cómo debiste desarrollarlo de una forma práctica y entendible. ¡Presta atención!

PASO 1: 5 x 5 = 25

5 x 5 = 25 PASO 2: 5 / 5 = 1

5 / 5 = 1 PASO 3: 5 + 25 + 5 + 1 = 36

Con lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que la respuesta de este reto matemático es 36. Este tipo de ejercicios mentales son tan divertidos de desarrollar que perfectamente serían una opción para el aburrimiento; además permiten que tus conocimientos en números se incrementen en cuestión de tiempo.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Te animas a desarrollar estos complicados retos matemáticos?

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Test de personalidad | elige una imagen de este reto visual y descubre a qué le tienes miedo