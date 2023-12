Los acertijos, también conocidos como desafíos mentales, constituyen una forma de ejercicio que estimula la mente de manera única. Estos rompecabezas se han convertido en una tendencia en alza, ofreciendo un entrenamiento cerebral completo para niños y adultos al involucrar tanto el lado derecho como el izquierdo del cerebro.

Hoy te traigo un intrigante reto matemático para GENIOS que se presenta como un desafío fascinante que requiere reflexión y resolución. En este enigma, debes identificar el problema y ofrecer la solución y aunque parezca sencillo, solo aquellos con un elevado coeficiente intelectual lograrán superarlo con éxito. Descubramos si puedes resolverlo en 15 segundos o menos.

Encuentra el número faltante en 15 segundos

El proceso para resolver esta ecuación implica descubrir el patrón oculto detrás de la posición de los números para llegar a la solución. ¿Estás listo/a? ¡Adelante!

Respuesta del reto matemático

¿Lograste resolver este rompecabezas matemático? Si aún no has descifrado la solución, no te preocupes; la respuesta se proporciona a continuación:

Una de las formas de resolver esta ecuación es: tenemos que elegir el factor más grande del número comenzando desde arriba en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Entonces el número que falta para el último triángulo es

El mayor factor de 15 es 5.

El mayor factor de 12 es 6.

El mayor factor de 18 es 9.

Entonces el número que falta en el triángulo es 569.

¿Qué es un reto matemático?

Un rompecabezas matemático es un tipo de acertijo que requiere el uso de conceptos matemáticos, operaciones y lógica para resolverlo. Estos rompecabezas a menudo implican un nivel de creatividad y pensamiento crítico, ya que te exigen pensar fuera de la caja y encontrar soluciones inesperadas. Son populares como actividades recreativas para personas de todas las edades que disfrutan de la estimulación mental y el desafío que los rompecabezas matemáticos ofrecen.

