Uno de mis pasatiempos favoritos cuando estoy sin realizar alguna tarea o actividad es descubrir la respuesta de los retos matemáticos de alta complejidad, pues me caracterizo por ser un hombre que afronta desafíos por una sencilla razón: me permite adquirir experiencia y mejorar mis capacidades cognitivas. ¿A ti también te agradan este tipo de ejercicios para la mente? Entonces, te presento esta prueba que cuenta con un detalle llamativo: el 99% de usuarios que intentaron resolverlo, terminaron fracasando o no les alcanzó el tiempo. Ello demuestra que su nivel de dificultad ha sobrepasado los límites y solo un genio será el encargado de solucionarlo, pero que eso no te desanime, confía en tus conocimientos.

Imagen del reto matemático

En la imagen del ejercicio mental, visualizarás tres columnas de cuatro cuadrados. Cada figura cuenta con un número en especial, a excepción de uno que está en signo de interrogación. Tu objetivo en esta oportunidad será descifrar el resultado de este reto matemático en solo 10 segundos. ¿Serán suficientes para ti o fallarás en tu primer intento?

RETO MATEMÁTICO | ¿Serás capaz de adivinar cuál es el número que representa el signo de interrogación? (Foto: Genial Guru)

Solución del reto matemático

¿Fuiste capaz de acertar con el resultado, pero deseas comprobarlo si realmente conseguiste la victoria? No te preocupes, a continuación, te brindaré la solución detallada de este problema matemático. En caso no lo hayas descifrado, te sorprenderás cuando sepas el método secreto.

Fila 1: 3 + 7 = 10 y 8 + 2 = 10 (Valor del cuadro del centro: 10)

y (Valor del cuadro del centro: 10) Fila 2: 2 + 9 = 11 y 4 + 7 = 11 (Valor del cuadro del centro: 11)

y (Valor del cuadro del centro: 11) Fila 3: 9 + 6 = 15 y 8 + 7 = 15 (Valor del cuadro del centro: 15)

y (Valor del cuadro del centro: 15) Fila 4: 4 + 2 = ? y 1 + 5 = ? (Valor del cuadro del centro: ?)

Bajo el método que te precisé anteriormente, entonces la suma de los dígitos del cuadro izquierdo y derecho de la cuarta fila dan como resultado 6. Por lo tanto, la respuesta de este reto matemático es 6. ¿Obtuviste esta solución?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

