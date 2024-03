En el presente día, conocí un ejercicio mental muy distinto a lo que he visualizado en estos últimos días, pues presentaba una dinámica distinta que captó rápidamente mi atención. Pese a los esfuerzos que hice por hallar la respuesta a este reto matemático, no ha sido suficiente y descubrí que su nivel de dificultad ha superado los límites. Fue por esta razón que pensé en enseñártela para que realices el intento y tengas la posibilidad de superar esta complicada prueba, pero hay algo que debo indicarte, solo el 3% de usuarios que la desarrollaron, fueron capaces de encontrar la solución en el tiempo indicado; mientras que las demás personas obtuvieron el mismo resultado que yo. ¿Estarás dispuesto a afrontar el desafío? No lo dudes más y demuestra tus capacidades mentales.

Imagen del reto matemático

Te lo explicaré. En la imagen de esta prueba, observarás diversas casillas que tienen diferentes números, pero se trataría de un reto matemático que no es fácil de solucionarlo. Tu objetivo será descubrir qué fórmula se debe usar para hallar la respuesta del último cuadro inferior derecho en solo 12 segundos. ¿Lo conseguirás?

RETO MATEMÁTICO | Pocas personas fueron capaces de resolver este ejercicio.

Solución del reto matemático

En caso te complicaste más de lo habitual o te quedó escasos la cantidad de segundos, no te preocupes, te demostraré la solución de este ejercicio matemático. La clave para hallarlo es que debes restar los dígitos desde la base hasta llegar a la parte superior. Te lo detallaré en las siguientes líneas:

50 - 30 = 20 , 30 - 19 = 11 y 19 - X = 6

, y 20 - 11 = 9 y 11 - 6 = 5

y 9 - 5 = 4

Por lo tanto, deberías restar el 19 con un número que te resulte el dígito 6. Entonces, tienes que sustraer 19 - 6 y obtendrás como respuesta 13. ¿Acertaste con la solución o aún sigues confundido?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Pon a prueba tu mente con estos 5 retos matemáticos

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Test de personalidad | elige una imagen de este reto visual y descubre a qué le tienes miedo