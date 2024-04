Pese a que algunas personas no les agrada la complejidad, este factor permite conocer cómo el ser humano reacciona ante estas situaciones. En mi caso, a mí me encantan los desafíos porque me obligan a mostrar mi mejor versión, pues activo mis capacidades y habilidades con la finalidad de solucionarlos a la brevedad posible. En esta ocasión, estuve contra las cuerdas con este reto matemático por ser tan difícil de desarrollarlo en solo 10 segundos. No basta con estar concentrado, ya que ser rápido también será la clave para salir victorioso. ¿Te gustaría intentarlo y saber si eres un genio mental? De ser así, es una gran oportunidad para ponerte a prueba. ¡Lee las instrucciones indicadas en el siguiente párrafo!

Imagen del test visual

El siguiente enunciado matemático es un poco extenso, pero no tan complicado como parece. Este problema presenta sumas y multiplicación, y tu misión será conocer la respuesta en el tiempo indicado. Tienes que ser ágil con tu mente si pretendes salir victorioso. ¿Listo para intentarlo? ¡Inicia el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Este problema numérico generó una gran cantidad de derrotas.

Solución del test visual

¿Ya lo solucionaste? En caso de no estar convencido con tu respuesta, tómalo con tranquilidad. A continuación, te brindaré una explicación detallada para que sepas cómo debiste resolverlo. Notarás en cuestión de segundos que no eran difícil como parecía. ¡Presta atención!

PASO 1: (5 + 7) = 12

(5 + 7) = 12 PASO 2: 12 x 9 = 108

12 x 9 = 108 PASO 3: 1 + 3 + 108 + 12 = 124

Con la explicación, la respuesta de este reto matemático es 124. Para acertar con la solución, tuviste que contar con un alto conocimiento en números y, de esa forma, habrás obtenido el resultado. ¡Sigue practicando con la finalidad de incrementar tus conocimientos!

