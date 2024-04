¿Estás planeando impulsar tus neuronas y no encuentras una actividad que sea efectiva? Entonces, te encantará este nuevo reto matemático que ha causado dolores de cabeza en más del 95% de usuarios por una sencilla razón: su dificultad está fuera los límites. Me animé a desarrollarlo ya que me considero un hombre de desafíos; sin embargo, siento que mi confianza fue excesiva porque solo conocí la derrota. Esta prueba aparenta ser sumamente fácil y que tomará menos tiempo de lo esperado, pero al momento de analizarlo, las posibilidades de perder son elevadas. En caso estés decidido a afrontar este problema, asegúrate a estar totalmente concentrado y demuestra que tus habilidades mentales están en un nivel superlativo.

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, visualizarás un acertijo matemático. Como notarás, cada número posee un valor debido a una fórmula secreta que se debe aplicar. En caso de descubrirla, superarás este desafío en un abrir y cerrar de ojos. Te daré un máximo de 10 para que lo resuelvas, pues esta cantidad de tiempo es suficiente. ¿Preparado?

TEST VISUAL | Te daré un total de 10 segundos para que halles la respuesta. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Buscas corroborar el resultado del signo de interrogación? Atento a las siguientes líneas porque te brindaré la explicación de cómo debiste desarrollar este ejercicio matemático. Notarás que era muy sencillo, pues solo bastaba que estés totalmente concentrado.

RETO MATEMÁTICO | La solución de este ejercicio mental. (Foto Creación Depor)

Como apreciarás, solo tenías que multiplicar los dígitos de la columna izquierda con los resultados previos. Es decir:

5 x 2 = 10

10 x 3 = 30

30 x 4 = 120

Por lo tanto, la respuesta del reto matemático es 120. ¿Obtuviste el mismo resultado? Este tipo de juegos mentales son necesarios para incrementar las capacidades, pero su finalidad principal es que te diviertas de una forma sana y sencilla.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro.

¿Podrás superar estos retos matemáticos considerados difíciles?

