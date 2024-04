Hoy, tendrás la dicha de conocer un reto matemático cuyo nivel de complejidad te hará razonar más de lo habitual, debido a que está provocando una lista incontable de derrotas. Desde mi experiencia, me resultó difícil descubrir cuál es el número oculto, pues me confundió demasiado por encontrar la forma secreta. En caso estar decidido en afrontar este desafío, te recomiendo que actives tus conocimientos porque los necesitarás si pretendes conseguir la victoria en tan solo 8 segundos. Aunque te parezca increíble, el 1% de usuarios que jugaron esta actividad adivinaron la respuesta. ¿Estás preparado?

Imagen del reto matemático

Este juego es distinto a lo que sé enseñar. Notarás que hay un automóvil estacionado en un número en específico, pero algo no concuerda, pues estos dígitos no son consecuentes. Trata de adivinar cuál es la respuesta de este reto matemático en solo 8 segundos. Te daré una pista: no debes sumar, restar ni multiplicar.

RETO MATEMÁTICO | Pocos acertaron en qué número está estacionado el coche. (Foto: Composición Genial Guru / Depor)

Solución del reto matemático

¿Deseas conocer qué número es? Quedarás totalmente impresionado cuando sepas la solución de este ejercicio mental. Solo tenías que visualizar la imagen con suma atención porque existe un detalle curioso que te brinda la respuesta. ¡Te sorprenderás con la explicación de la ilustración!

TEST VISUAL | ¿Adivinaste con el resultado o te equivocaste? (Foto: Genial Gurú)

Ante la imagen que te mostré, la respuesta de este reto matemático es 87. Solo tenías que visualizar los números al revés y notarás que estaban comprendidos entre el 86 al 91. Divertido, ¿verdad? Sigue desarrollando este tipo de pruebas mentales para que agilicen tus conocimientos.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Anímate a desarrollar estos difíciles retos matemáticos

