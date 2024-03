¿Estás en la búsqueda de alguna actividad que te entretenga y de paso mantenga a tu cerebro en funcionamiento? Entonces, te fascinará este reto matemático cuyo nivel de dificultad te dejará pensando más de lo habitual porque no es sencillo de superarlo. Te comento que me animé a desarrollarlo por la simple razón que me agrada los desafíos de este tipo; sin embargo, no te mentiré que estuve a punto de perder, pues me costó encontrar la fórmula secreta para dar con la respuesta correcta. Quizás sentirás un poco de temor en fallar, pero no te preocupes, inténtalo y trata de divertirte cuando lo hagas, ya que la finalidad de estas actividades es que pases un grato momento en tus ratos de ocio. ¿Confías en tus habilidades mentales? No lo dudes más y obtén la victoria.

Imagen del reto matemático

Habrás notado que este reto matemático es distinto a los habituales enunciados, pues quise enseñarte una nueva dinámica. Cada cuadro presenta un número, pero la casilla del centro tiene un signo de interrogación. Tu objetivo será descubrir cuál es la respuesta en tan solo 10 segundos. Recuerda, analiza detalladamente esta prueba y no te demores en tu intento.

RETO MATEMÁTICO |Resolver este ejercicio requiere de habilidades y conocimientos excepcionales.

Solución del reto matemático

Te sorprenderás cuando te revele la solución del “complicado” problema. En este reto matemático, no debes restar ni sumar; por el contrario, en esta oportunidad debiste implementar la potenciación al cuadrado a los dígitos que rigen desde el 1 al 9. ¿De qué forma? A continuación, te brindaré los detalles al respecto:

1 al cuadrado: 1 x 1 = 1

2 al cuadrado: 2 x 2 = 4

3 al cuadrado: 3 x 3 = 9

4 al cuadrado: 4 x 4 = 16

5 al cuadrado: 5 x 5 = 25

6 al cuadrado: 6 x 6 = 36

8 al cuadrado: 8 x 8 = 64

9 al cuadrado: 9 x 9 = 81

Ante esta situación, resulta que el único dígito que faltaría potenciarlo al cuadrado es el 7. Por lo tanto, si multiplicamos dos veces esta cifra, nos dará como resultado 49, que sería el número que se debería colocar en el cuadro del centro de este cubo. Sencillo, ¿verdad?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

