Usualmente, navego por Internet o redes sociales con el objetivo de distraerme con algún video o los divertidos memes que me causan risa por ciertos momentos, pero no niego que realizar esta acción diariamente suele ser un poco monótona. Fue así que, un día, visualicé ejercicios mentales y me animé a solucionar alguno de ellos. Desde aquel momento, estoy interesado en desarrollar retos matemáticos porque activan mi cerebro de forma rápida y me mantienen concentrado, pues presentan un nivel de dificultad que, desafortunadamente, me han puesto en aprietos. ¿Te gustaría vivir la experiencia que será favorable para tu salud mental? Entonces, te presento esta prueba que ha generado una enorme cantidad de derrotas y no necesariamente por ser compleja, sino que podrá confundirte al resolverla. ¡Es una ocasión perfecta para conocer cómo se encuentra tu raciocinio!

Imagen del reto matemático

Aquí te presento la imagen de la prueba matemática. Como habrás notado, es un enunciado un poco extenso, pero es fácil de resolverla si prestas atención a los detalles. Te recomiendo que pongas en práctica lo que has aprendido en tu etapa escolar, pues será vital para hallar la respuesta en tan solo 9 segundos.

RETO MATEMÁTICO | La cantidad de participantes que resuelven este ejercicio a tiempo es limitada.

Solución del reto matemático

¿Cómo te fue? ¿Fuiste capaz de solucionar este reto matemático sin ayuda de nadie y en el tiempo indicado? En caso aún sigas con la incertidumbre, te lo explicaré a continuación con la finalidad de que conozcas la respuesta de esta prueba mental. Al momento de desarrollarlo, debiste tener en cuenta que debías iniciar con la multiplicación y división; posteriormente, seguir con las sumas. Para un mejor entendimiento, te lo detallaré:

Primero, la multiplicación y división: 15 x 0 = 0 y 40 / 2 = 20

Segundo, suma los dígitos: 0 + 6 + 20 + 10 = 36

Por lo tanto, la respuesta de este reto matemático es 36.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Aquí te presento 5 retos matemáticos para desarrollarlos

