Desde pequeños, los maestros de escuelas nos han enseñado las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que, hasta el día de hoy, suelen ser de gran importancia en cada etapa de nuestra vida, pero con el transcurrir del tiempo, solemos dejar de practicarlos. Te cuento que me encontraba en dicha situación, pues dejé de realizar ejercicios que mantenían mi mente sumamente activa; no obstante, con la aparición de retos matemáticos he retomado nuevamente ese camino. Es probable que te gustaría probar en qué nivel se encuentran tus habilidades mentales y podrás descubrirlo de una forma entretenida. ¿Estás listo para afrontar este desafío que presenta una elevada dificultad?

Te presento la imagen del reto matemático

En esta oportunidad, tendrás que resolver un enunciado matemático que, a primera vista, suele ser sencillo, pero no te confíes, pues solo 1 de 7 personas fueron capaces de acertar con la respuesta correcta. Lee con mucha atención este problema y brinda el resultado en 8 segundos. ¿Lo lograrás o necesitarás más tiempo?

RETO MATEMÁTICO | Pese a que simple vista se visualiza sencillo, muchos usuarios fallaron.

Solución del reto matemático

En caso de no conocer la solución a este problema matemático, te lo revelaré. En primer lugar, deberás multiplicar el -3x2, que te dará como resultado -6. A continuación, continúa con la operación de izquierda a derecha; es decir, 3-6+10. La respuesta te lo detallaré en las siguientes líneas:

3-6=-3+10=7

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

