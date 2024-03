Te debo contar algo. He sentido una gran frustración en estos momentos al desarrollar una actividad de números que, a primera vista, parecía sencilla de resolverla y no me tomaría más de 10 segundos, pero quedé totalmente sorprendido al saber qué fallé con mi respuesta. Pese a que solo se trataba de sumar, multiplicar y dividir, no pude descifrar este reto matemático, dejando escapar la posibilidad de incrementar mis rachas de victorias. Fue por dicha razón que decidí enseñártelo en esta oportunidad para conocer si tus habilidades mentales son similares a las de un genio. ¿Lograrás superarlo en poco tiempo? Inténtalo, pues así tendrás la oportunidad de pertenecer al selecto grupo de triunfadores.

Imagen del reto matemático

Hoy, te mostraré un enunciado matemático que está compuesto por la suma, división y multiplicación. No te confíes por creer que será fácil, pues ese fue la razón de mi derrota. Trata de analizar cómo encontrar la respuesta, pero debes darte prisa ya que el tiempo máximo es de 10 segundos. ¿Estás listo?

TEST VISUAL | Analiza este problema y encuentra el resultado los más pronto posible. (Creación: Depor)

Solución del reto matemático

¿Estás preparado para conocer la solución de este ejercicio? Quedarás totalmente impactado cuando conozcas el desarrollo, pues no era nada complicado. Solo tenías que estar sumamente concentrado. Presta atención a la explicación.

PASO 1 : iniciar por el paréntesis. (9 + 3 = 12)

: iniciar por el paréntesis. (9 + 3 = 12) PASO 2: dividir 48 entre 2. (48 / 2 = 24)

dividir 48 entre 2. (48 / 2 = 24) PASO 3: multiplicar los resultados anteriores. (24 x 12 = 288)

Como habrás visualizado, era muy simple este reto matemático, pues tenías que poner en práctica lo aprendido en tu etapa escolar. ¿Acertaste con la respuesta? Sea el resultado obtenido, esto te servirá para que obtengas más experiencias en juegos mentales. ¡Sigue practicando!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

