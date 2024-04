Una forma entretenida y recomendada por diversos especialistas es resolver algún acertijo por la simple razón de que activamos nuestras neuronas con la finalidad de hallar la respuesta en el menor tiempo posible. En lo particular, me agradan los retos matemáticos porque son divertidos, potencian mis capacidades y me permiten desafiar a mi círculo cercano con el objetivo de quién lo desarrolla más rápido. ¿Estás dispuesto a encontrar la solución de una prueba mental cuya dificultad está elevada? Entonces, te interesará el que te enseñaré a continuación debido a que solo el 2% acertó con el resultado y el porcentaje restante se complicó demasiado. Recuerda, concéntrate y no dudes de tus conocimientos.

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, te mostraré un enunciado matemático que presenta sumas, restas y multiplicaciones. Notarás que no es complicado, pero sorpresivamente hubo una gran cantidad de derrotas por el hecho de que no supieron cómo desarrollarla. Tú misión será descubrir cuál es el valor final de este ejercicio en solo 10 segundos. ¿Lo lograrás?

RETO MATEMÁTICO | Pocos usuarios fueron capaces de hallar la respuesta en 140 segundos. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Estás preparado para conocer la respuesta de este reto matemático? No te preocupes porque en seguida te lo brindaré de una manera detallada. La fórmula secreta de este desafío era estar totalmente concentrado. ¡Presta atención!

PASO 1: (50 x 0) = 0

PASO 2: 10 x 10 = 100

PASO 3: 10 + 100 - 0 = 110

Ante la explicación anterior, el resultado de este reto matemático es 110. Tuviste que iniciar por el enunciado que se encontraba en paréntesis, luego por la multiplicación y finalmente, sumar los dígitos finales. ¿Acertaste con el número? De ser así, demuestras una gran capacidad para este tipo de juegos. ¡Sigue incrementando tus conocimientos!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Te animas a resolver estos retos matemáticos?

