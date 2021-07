No apto para cualquiera que se crea capaz de lograrlo. Para dar con la solución debes mirar más allá de lo evidente. ¿Suena descabellado? Sí, no eres uno de los Thundercats, pero sí podrás mirar más allá de lo que ves en el siguiente reto viral, es decir, profundizar tu vista para tratar de encontrar aquellos aspectos que diferencian a los cerditos de aquellas alcancías que están ocultas entre ellos. Entonces, ¿podrás hacerlo en solo 5 segundos? Creemos en tus habilidades en tiempos de pandemia.

Como ha sido usual en estos tiempos de pandemia del Coronavirus (COVID-19), los retos virales o desafíos visuales son los que más se han posicionado entre los usuarios de las redes sociales, quienes hicieron de estas plataformas sus madrigueras para pasar el tiempo y despejar la mente. Si querías una verdadera prueba que te ponga en límite, llegaste al lugar correcto.

Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención, percepción y todo el sistema cognitivo. Actividades como esta se han vuelto muy populares en redes sociales y generan un momento de ocio que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer.

IMAGEN VIRAL

Revisa la imagen de los cerditos y encuentra las alcancías escondidas entre ellos. (Televisa)

Si revisaste la imagen y no das aún con las respuestas, te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica esas alcancías entre los cerditos, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO

Pasaste todos los pasos y llegaste hasta aquí significa porque, al parecer, no hallaste a ubicar estas alcancías. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo fueron ciertas personas las que han logrado ubicarlos en el tiempo estimado para este desafío. A continuación, te revelaremos la ubicación de todos estos y podrás compartirlos con tus amigos.

Solución: aquí encuentras las alcancías escondidas entre los cerditos. (Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

