Los retos virales se renuevan cada día para presentarte diversas dificultades y poner a prueba tus capacidades, ya sea de percepción u observación. Por esta razón, te presentamos esta imagen que se ha vuelto viral en redes sociales y tu misión es resolverla en menos de 30 segundos. Entre tantos números, tenemos que encontrar el signo de interrogación que hoy será lo más buscado.

Un nuevo desafío visual llegó a las diferentes redes sociales para generar una tremenda confusión en todos los usuarios que se unieron a ella. Estas tareas y pruebas han generado un gran revuelo entre los usuarios de Internet, quienes encontraron en estos desafíos una nueva diversión para estos meses.

El reto consiste en encontrar el signo de interrogación entre varios números 2, aunque ambos tienen curvas similares por lo que es un poco más complicado encontrarlo. Recordamos también que el tiempo límite es una restricción más para este desafío visual. Solo tienes 30 segundos para hallar el único signo de interrogación entre todos los números ubicados en la gráfica.

IMAGEN COMPLETA

Aquí, presta atención a los detalles y a las figuras que aparecen de forma repetida, así te darás cuenta que los números distintos son una forma de despistar tu atención. Sí, confiamos en tus habilidades, en tu capacidad, en tus aptitudes, en todo lo que has venido reforzando a lo largo de los años, y profundizado aún más en estos meses que decidiste -sea por voluntad propia o porque caíste en ella- probar más y más desafíos visuales.

Tal y como podrás haber visto en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos. ¿Necesitas más tiempo además de los 10 segundos? Adelante, tómatelos y encuentra ese gato escondido entre los pájaros, pero ya no te tomes más tiempo que el que te mencionamos, solo así podrás reforzar tus habilidades. Ahora, si no consigues hallarlo, abajo te ayudamos con la solución.

SOLUCIÓN

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde está el gato, solo dirige tu vista por toda la imagen y ahí los encontrarás.

