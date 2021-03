¡Atrévete a participar en este ejercicio cuanto antes! En estos tiempos de pandemia por el coronavirus, muchos retos visuales han generado controversia entre los millones de usuarios en las redes sociales para concluir un desafío que comprometa su percepción y mucho trabajo mental. ¿Estás listo? Vamos con todos los detalles que tenemos más para ti. Busca los lápices en cuestión en menos de 15 segundos.

Viral en todos los países a los que llegó, esta composición es parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en Internet y que fue publicado en diversas redes sociales. Ojo, el secreto está en buscar las diferencias y he aquí el reto. Vamos con la prueba para que lo hagas más rápido posible. Te deseamos toda la suerte del mundo.

IMAGEN COMPLETA

El desafío, en realidad, no es tan simple como seguro creíste que era y ello lo podrás corroborar más abajo. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos tres lápices doble punta. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, en el siguiente párrafo te mostramos en dónde se encuentran.

Encuentra los tres lápices doble punta ocultos en la siguiente imagen (Foto: Televisa)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Los encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraban los tres lápices doble punta escondidos en la imagen del reto (Foto: Televisa)

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar los lápices doble punta ocultos pues no son fáciles de detectar a simple vista. ¿Cómo los podías hallar? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

