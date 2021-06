En esta ocasión, no tienes que buscar nada oculto, pues la misión es contar todas las abejas en la ilustración. Sí, Dudolf lo hizo una vez más. En ella, observamos algunas flores en primavera, un frondoso pastizal, y desde luego, un enjambre de abejas vitoreando en este hermoso paisaje. Parece una actividad sencilla, sin embargo, hay un montón de ellas escondidas, por lo que debes prestar mucha atención y mantener tu concentración al límite para hacerlo en un tiempo récord de 10 segundos. ¿Lo lograrás? La respuesta correcta al problema estará al final. Sin más, puedes seguir bajando para ver la imagen completa.

En distintas partes del mundo, usuarios de las redes sociales de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México o España han hablado mucho sobre el reto viral que te presentamos en esta nota. Y es que el desafío logró entretener a miles de internautas, además de ponerlos contra las cuerdas por brindarte solo 10 segundos para resolverlo. La decisión de participar es toda tuya.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar todas las abejas en la imagen viral. Inspecciona con detenimiento la gráfica de Dudolf para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Debes saber, asimismo, que esta imagen ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos con la información.

IMAGEN VIRAL

Mira la imagen de las abejas y dinos cuántas logras ver en solo 10 segundos. (Foto: Facebook/Dudolf)

¡Muy bien hecho! Muchas felicitaciones por dar con la solución a esta prueba visual en solo 10 segundos. Como te lo habíamos comentado líneas atrás, pues sí, era un desafío para responder en cuestión de segundos. ¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

Así como te ha pasado a ti ahora, en el mundo de las redes sociales también suele suceder que algunos desafíos que aparentan ser sencillos terminan dificultando más de la cuenta a millones de usuarios de todo el mundo. Testigos de esto son internautas de países de habla hispana como España, Argentina, Colombia, México o la comunidad latina de Estados Unidos.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada. Reta a tus amigos a seguir involucrándose en este tipo de notas interactivas y didácticas para aumentar nuestro rendimiento y sistema cognitivo.

Solución: el reto viral de las abejas tiene hasta 52 ejemplares de ellas. (Foto: Facebook/Dudolf)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

