Hay un reto viral que está muy cerca de ser considerado como el más difícil de toda la semana. ¿Sabes de cuál estamos hablando? Pues del que te traemos ahora. Es muy complicado de resolver debido al límite de tiempo que posee. En menos de 5 segundos tienes que detectar el error en la imagen.

Sabemos que parece una tarea imposible de hacer, pero no es así. Tú podrás ubicar la equivocación siempre y cuando te concentres en el desafío. No pretendas estar pensando en otras cosas y al mismo tiempo tratar de salir victorioso(a) en la prueba porque acabarás fallando. ¡Guerra avisada no mata gente!

Si en caso no te has dado cuenta, la ilustración del reto viral es una creación de genial.guru. En estos momentos ya circula en varias redes sociales. Es por eso que usuarios de distintas partes del mundo han tenido la oportunidad de participar en el desafío. ¡No te quedes sin poner a prueba tu visión!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de detectar el error en esta ilustración? Tienes que hacerlo en menos de 5 segundos. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

En este punto de la nota nosotros revelamos cuál es el error en la imagen. Recuerda que no debes sentirte mal si en caso no fuiste de ubicarlo por tu cuenta. A veces se gana y a veces se pierde. La vida es así. Mira la siguiente imagen para que conozcas dónde está la equivocación.

En esta imagen se indica dónde está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te divertirá en cualquier momento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

