Para resolver el reto viral que motivó esta nota de Depor vas a tener que esforzarte, pues casi nadie ha logrado superarlo hasta el momento. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que identificar qué es lo que no cuadra en la imagen. Aparentemente no hay ningún error, pero lo cierto es que sí.

¿Te preguntas cuál es la clave del éxito? Bueno, nosotros te decimos que es observar detenidamente la ilustración. A tu favor está el hecho de que no vas a jugar contra el tiempo. En otras palabras, vas a poder buscar la equivocación con total calma, ya que nada ni nadie te apura aquí.

Ten en cuenta que tus familiares y amigos también pueden participar en este reto viral y pasar un divertido momento, así como tú. Para que eso suceda, no dudes en compartir el desafío en tus redes sociales. Créenos que tus seres queridos te acabarán agradeciendo por haber difundido la prueba. ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de identificar lo que no cuadra en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Todo esto es un juego, así que no te sientas mal por no haber superado el reto viral. Realmente posee un alto nivel de dificultad y por eso vamos a dar a conocer la solución. En la siguiente imagen se indica qué es lo que no cuadra.

En esta imagen se indica qué es lo que no cuadra. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

