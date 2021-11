Si solo vas a observar, mejor no te atrevas a ver la imagen. Esta difícil prueba se volvió viral en redes sociales y responderla será una de las misiones que te mostramos para hoy. Presta atención a cada detalle que se presenta a continuación porque son diferentes tipos de planta y solo tres de ellas son distintas. La imagen ha causado sensación en Facebook y los usuarios no dudan en dar sus posibles respuestas.

En distintas partes del mundo, usuarios de las redes sociales de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México o España han hablado mucho sobre el reto viral que te presentamos en esta nota. Y es que el desafío logró entretener a miles de internautas, además de ponerlos contra las cuerdas por brindarte solo 5 segundos para resolverlo. La decisión de participar es toda tuya.

Demuéstrales a todos que no te importa poner a prueba lo que tiene que ver con la agudeza visual superando este desafío: ¿Eres capaz de encontrar las tres plantas diferentes? Ojo, que cantar victoria no es tan fácil... debes hacerlo en el menor tiempo posible.

IMAGEN COMPLETA

Si te rindes, encontrarás la solución más abajo. Pero tendrás que esperar un poquito. Porque antes de desvelar las tres plantas diferentes (que ya te avanzamos, solo tienen 4 flores), vamos a contarte alguna curiosidad sobre la protagonista del reto viral: el espatifilo.

En el siguiente reto viral, tendrás que diferenciar tres plantas que tienen una forma distinta entre todas las que se encuentran en la imagen. Atento a cada detalle.

¡Felicidades por dar con la solución a esta prueba visual en solo 5 segundos! Como te lo habíamos comentado líneas atrás, pues sí, era un desafío para responder en cuestión de segundos. ¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada.

En el siguiente reto viral, tendrás que diferenciar tres plantas que tienen una forma distinta entre todas las que se encuentran en la imagen. Atento a cada detalle.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?