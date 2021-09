Facebook es una red social con gran afluencia de público y mantiene la renovación diaria de su contenido en los medios de comunicación para darle una mejor seguidilla. Este reto viral es prueba de ello y presentamos una prueba visual que demuestra lo que solo el 4% de participantes ha podido superar. Las redes sociales abundaron con posibles soluciones, pero solo tienes 15 segundos para hallar la correcta de los semáforos que aparecen con doble luz amarilla.

La paciencia debe ser tu principal aliada a la hora de realizar la búsqueda. No te desesperes y acabarás cantando victoria en el reto viral creado por Noticieros Televisa, que lo publicó el presente año en su página web. Nosotros confiamos en tu capacidad. Hazlo tú también.

Trata utilizar al máximo tu agudeza visual y así encontrarás la solución del reto viral de hoy. Muchos han intentado superarlo, pero han sido pocos los que han cantado victoria al finalizar este acertijo. El acertijo visual del momento es muy complejo. Lo único que podemos decirte es que prestes atención a los pequeños detalles de la imagen, pues estos te ayudarán a conseguir éxito en el reto viral.

IMAGEN COMPLETA

Tienes que hallar los semáforos distintos al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Pudiste dar con él? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO

Sí, llegaste hasta este punto porque no debiste dar con la respuesta que buscabas, pero no te preocupes, para eso también estamos, para facilitártelo. Nuestra misión es ponerte contra las cuerdas, pero tampoco estresarte, así que mira la siguiente imagen para que veas exactamente dónde están los objetivos. Ojo, tienes que tener en consideración la respuesta para futuros desafíos visuales. Ah, no olvides retar a tus amigos y familiares con nuestros retos virales.

Aquí están los semáforos diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

