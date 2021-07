Los acertijos visuales se han convertido en tendencia en Internet en estos últimos meses. Miles de cibernautas se encuentran en la búsqueda de este tipo de pruebas para poder entretenerse en estos tiempos de confinamiento. La red social Facebook ha sido testigo de la gran popularidad de este reto. ¿Preparado? Vamos. ¿Crees poder hacerlo? Te brindamos solo 5 segundos para dar la respuesta a unos de los desafíos visuales que ha tenido a más de un usuario contra las cuerdas en los últimos días.

Muchos de los desafíos que encontramos en redes sociales en la actualidad nos ayudan a sobrellevar estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), pero no solo eso. Además, nos fortalece ciertos aspectos de nuestro conocimiento, impulsando nuestro sistema cognitivo para una mejor comprensión lógica en todo ámbito de nuestras vidas.

En esta ocasión, el desafío converge algo matemático. Tienes que no solo saber contar (damos por hecho que no hay problemas aquí), sino también inferir y mirar más allá de lo evidente para dar con la cantidad exacta de cubos que presenta la imagen. Ojo, no te dejes llevar solo por la superficie, trata de mirar más a fondo para dar con la respuesta correcta.

IMAGEN VIRAL

Revisa ahora la gráfica y responde cuántos cubos hay en el reto viral. (San Juan)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. Si necesitas una ayuda podemos decirte que son más de 10 y menos de 20.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que buscas dar con la respuesta correcta para verificar si es que resolviste el acertijo correctamente. Como es sabido, un cubo tiene seis caras planas. Caras sobre las que otro cubo puede apoyarse o apilarse sin ningún tipo de dificultad. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas. Pues sí, la respuesta a este desafío es 16 y podrás notarlo en la segunda imagen de nuestra galería.

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR