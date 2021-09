El siguiente desafío visual buscará hacerte las cosas difíciles, pero el contexto es el más apropiado para esta situación. En días de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), la mascarilla se ha vuelto el utensilio más importante de millones de personas que intentan volver a sus actividades de antaño. Es así que este reto viral nos muestra lo que sería una imagen casual por las calles, desde la forma cómo todos usan (o intentan usar) las mascarillas, algunos bien, otros mal. Ubica aquellos que están exponiendo a los demás.

Una vez más, Depor te muestra un poco de nuestra mochila de retos virales del día. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. Es así que el siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen? Adelante.

Tu misión en este desafío visual es encontrar aquellos que se diferencian por lo mínimo, pero debes hacerlo lo más rápido posible, sino el acertijo visual pierde sentido. Busca un lugar lo más cómodo posible, con bulla cero y donde puedas, por algunos minutos, concentrarte para ubicarlos. Si quieres mejorar tus habilidades, sincérate tú mismo y no hagas trampas.

IMAGEN RETO VIRAL

Halla las 4 personas que usan el tapabocas incorrectamente. (Foto: Noticieros Televisa)

Ya viste la imagen, ya te desafiaste a ti mismo, pero seguro aún se te complica dar con la respuesta de este acertijo. Tienes que seguir los patrones que suelen haber en estos retos virales, presta atención al más mínimo detalle de cada figura que aparece en la gráfica y trata de identificar lo que cambia, lo que difiere de los demás para dar con la solución.

¿Todo salió bien o necesitas aún más segundos? ¿Qué esperas? Seguro ya pasaron los primeros segundos que te brindamos en este acertijo visual, pero no desesperes, debes concentrarte más. Así que te daremos unos segundos de más para que puedas dar con la solución. ¿Cuántos crees que son necesarios? Pon tu propio tiempo, ni tan corto, ni tan largo.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Ya te diste por vencido? ¿No fuiste capaz de hallarlos? No te preocupes ni te sientas mal. Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, las cuatro personas sin mascarilla de la imagen se encuentran en la parte baja de la misma, muy cerca del centro. Eso sí, no cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos ciudadanos parecidos. No obstante, se agradece el intento.

Pocos usuarios ubicaron las 4 personas con la mascarilla mal puesta. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

