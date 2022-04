¿Si más de 80% de usuarios que lo intentaron, siempre fallaron, consideras tú que puedes resolver este reto viral? Pues si es así, a continuación te mostraremos este acertijo visual que puso de cabeza Facebook y todas las redes sociales. Lo único que tienes que hacer es descubrir con exactitud el número de animales que aparecen en la ilustración.

Para lograr obtener éxito en este acertijo lógico, lo más importante es que analices con detenimiento la imagen y observes con atención cada detalle. Puedes contar patas, orejas o lo que tú consideres necesario que te servirán para obtener la solución. ¿Estás listo?

Recuerda que en este reto viral no hay tiempo límite, pues hasta el momento fueron más las personas que no lograron descubrir la cantidad exacta de animales que aquellos que cantaron victoria. Así que no pierdas más el tiempo y dinos: ¿cuántos animales ves en la imagen?

Imagen del reto viral 2022

Aquí te mostramos la respuesta. En general hay 5 animales ocultos en este reto viral.| Foto: genial.guru

Respuesta del acertijo visual

Creemos que ya pasó tiempo suficiente para que tengas una respuesta concreta y nos digas el número exacto de animales que aparecen en la imagen. ¿Cuántos hay? ¿6 ó 4 animales? Si todavía no tienes una respuesta y te diste por vencido, a continuación te mostraremos la solución de este complejo reto viral.

Trata de agudizar su sentido visual y descubre cuántos animales hay en esta imagen del reto viral.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.