Los retos y test virales son el contenido más buscado en Internet en estos últimos meses. Miles de internautas han encontrado en ellos a una excelente alternativa para combatir el aburrimiento, generado en estos tiempos de confinamiento a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Por ello, hemos decidido traerte un nuevo desafío que pocos han podido completar en el tiempo establecido.

Si bien es cierto, una de las herramientas más necesarias cuando una persona acude a un supermercado es el carrito o coche, el cual sirve para colocar todos los artículos que se compraran. Esta nueva prueba visual se relacionará a estos vehículos, donde tendrás que encontrar a aquellos que no cuentan con ruedas.

Los carritos del súper, aparte de servir para acomodar todos los objetos a comprar, son una especie de atracción para los más pequeños del hogar. Sin embargo, es muy común encontrarse con algunos que tienen defectos que hacen que no funcionen del todo bien, por lo que te pediremos tu ayuda en este nuevo reto visual. ¿Podrás encontrar a los coches defectuosos?

Imagen del reto

En este desafío la dificultad se evidencia en dos factores. El primero se debe a la gran cantidad de coches de súper; el segundo a que todos cuentan con el mismo color. Debido a esto, te aconsejamos a no bajar la guardia y a no confiarte, pues solo tienes 10 segundos para dar con el resultado. ¿Preparado? Adelante.

Reto viral: halla los coches del súper sin ruedas en este nuevo acertijo visual. (Foto: Noticieros Televisa)

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con la respuesta, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tu gran capacidad visual. Como mencionamos anteriormente, revelaremos las ubicaciones de los coches del súper sin ruedas. Presta mucha atención y no olvides compartir este desafío con todas tus amistades y familiares.

Reto viral: estas son las ubicaciones de los coches del súper sin ruedas. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok) null