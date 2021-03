Hoy te traemos una nueva prueba que ha revolucionado las redes sociales por la dificultad que presenta. En tiempo de pandemia por el COVID-19, miles de usuarios se encuentran navegando por Internet en busca de test o retos virales para poder entretenerse en este confinamiento. Algunos de estos desafíos han sido destacados por la comunidad de Facebook, los cuáles buscan incrementar sus habilidades visuales y mentales.

El siguiente desafío tiene como finalidad entretener al público. Eso sí, no la tendrás nada fácil al momento de ubicar al objetivo, que es una cruz oculta dentro de la imagen. Deberás prestar mucha atención y ubicarte en un lugar donde no escuches mucho ruido. Varios usuarios comentaron que llegaron a estresarse al momento de completar el reto, puesto que existen objetos que impedirán que logres el resultado.

El desafío es simple: deberás ubicar a la cruz oculta en la imagen, la cual está camuflada por las figuras de la ilustración. Ojo, no podemos darte pistas en este tipo de retos, pero confiamos en tu capacidad para encontrar la respuesta en tan solo 30 segundos. ¿Te sientes listo?

Imagen viral

Ubica la cruz oculta en la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Pinterest)

Revisa bien la imagen. Si deseas una pista, libra tu mente y podrás darte cuenta de todos los detalles de las figuras en la ilustración. El objetivo está donde menos crees. Te dejamos con los demás.

¿Aún no das con la solución? Tranquilo. Sabíamos que no iba a ser fácil desde un inicio, pero estamos contentos porque al menos lo intentaste. Como recompensa, te daremos 20 segundos más para que puedas completar la prueba. No te desanimes, confiamos en ti. En caso te rindas, líneas más abajo te enseñaremos el lugar donde se ubica la cruz.

Solución del reto

¿Fue fácil poder resolver este desafío visual? ¿Necesitas mucho más tiempo? No te preocupes. Nuestro principal objetivo es entretenerte, no generarte más estrés. Revisa una vez más la imagen a detalle. Si no encuentras a la cruz, abajo te contaremos cómo dar con ella.

Esta es la ubicación de la cruz en la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Pinterest)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

