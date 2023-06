Los retos virales son capaces de brindar ese entretenimiento sano que necesitas. El de esta nota de Depor no es la excepción. Consiste en hallar la palabra ‘OMITIR’ en la imagen que he dejado más abajo, pero en solo 8 segundos. ¿Puedes hacerlo? Este contenido está en boca de varios usuarios, así como “el que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies” y “el que da a conocer tu estado mental, dependiendo al garabato que escojas”.

No quiero mentirte ni ocultarte nada, así que te informaré que el nivel de dificultad del desafío es muy elevado debido al límite de tiempo establecido. Las personas que pensaron que la tarea era fácil de realizar no acabaron cantando victoria, así que será mejor que no te confíes. Prepárate antes de participar.

La imagen del reto viral

Es verdad que en la imagen del reto viral hay bastantes palabras ‘EMITIR’. La presencia de estas tiene como fin distraerte del objetivo. Es por eso que, en los 8 segundos que se te brinda, debes observar detenidamente la ilustración. Solo así serás capaz de ubicar el término ‘OMITIR’. Esa es la clave del éxito.

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color verde con bastantes palabras ‘EMITIR’, está el término ‘OMITIR’. (Foto: MDZ Online)

La solución del reto viral

Te recuerdo que todo esto es un juego. Si no pudiste hallar la palabra ‘OMITIR’ en 8 segundos, no hay ningún problema. Te irá mejor en el próximo reto viral que participes. Ahora mismo te indicaré dónde está el mencionado término en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘EMITIR’, se indica dónde está el término ‘OMITIR’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

