Sí, el tiempo puede ser muy corto para este desafío visual, pero es la única manera de ponerte contra las cuerdas de una manera sutil y que te complique la vida. Porque sí, de nada valdría ponerte un acertijo viral tan fácil que lo respondas en muchísimo tiempo, sino en uno de más corta duración. Pero ojo, tienes que poner la mente en blanco y así conocerás en qué lugar se encuentra esa botella de mezcal.

Por estos días, se volvió viral un desafío publicado en Facebook, en el que se aprecia una imagen compleja que tiene por objetivo encontrar una botella de mezcal entre entre lo que parece ser una escena de cultivo de flores rara con muchos personajes disfrazados. Eso sí, este resultó un desafío casi imposible a pesar de la sencillez de su descripción. Una vez más, Depor te trae uno de los desafíos top en la actualidad.

Día a día, como ha sido a lo largo de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19), los retos virales inundaron las redes sociales para hacernos la vida más didáctica, aunque para algunos sí los entretuvo y les dio más herramientas para fortalecer su lado cognitivo, a otros no les gustó tanto. Sin embargo, cuando llegamos a uno que no está a nuestro nivel, ¡vaya problema que nos causa! Tienes solo 10 segundos para dar con esa respuesta.

IMAGEN VIRAL

Ubica la botella de mezcal imperceptible en el desafío visual de solución imposible. (@mezcalverde)

¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla! Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. La botella de mezcal está exactamente ahí donde la buscaste, al costado de ese personaje, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa.

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 10 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de esa botella.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Una vez ubicada, puedes hacer el brindis correspondiente para seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra la tan buscada botella de mezcal. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se encuentra la botella de mezcal imperceptible en el desafío visual de solución imposible. (@mezcalverde)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

