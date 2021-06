Plataformas como Facebook y Twitter son testigos de miles de usuarios que comparten este tipo de contenidos diariamente, que se ponen a prueba con acertijo visuales y que no logran superar el reto, muchas veces. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío donde tendrás que hallar las 7 diferencias entre dos imágenes de un superhéroe que pondremos a continuación. Ojo, ten en cuenta que contar el tiempo depende de ti y tu ética profesional en este tipo de pruebas.

Recuerda que estas composiciones, que hoy te trae Depor , son parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en redes sociales y fue publicado en los últimos días. Muchos de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, y responden a un complicado reto que trata de encontrar las diferencias en cuestión de segundos.

¿El tiempo? Solo tendrás 10 segundos para dar con la respuesta. Debido a esto, te aconsejamos a ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, puesto que necesitarás de mucha concentración. Sin duda las pruebas virales tienen diferentes finalidades, pues algunas personas las ven como entretenimiento, mientras que otras consideran que sirven para ejercitar las habilidades visuales y mentales.

IMAGEN VIRAL

Encuentra las siete diferencias entre las imágenes de este superhéroe en solo 10 segundos. (Fotos: Facebook)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. ¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 10 segundos más.

Si necesitas alguna pista para poder encontrarlas por ti mismo, ¿qué te parece si pones mucha más atención a las líneas del dibujo? Separa un poquito tu atención de los personajes principales y piensa en las estructuras. Ojo, no te dejes engañar por las triquiñuelas de la imagen y pon a prueba tu vista. Como anticipamos, la composición no es fácil de interpretar.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Lo lograste con esa pista? Si no, no te preocupes, porque aquí te dejaremos una lista con todas las diferencias y una imagen en las que las señalamos. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

El logo del superhéroe desaparece

El pliegue en su capa

El pendiente de la señora

Las líneas de la ventana

La forma de una de las edificaciones

Las ramas del árbol

Las líneas de la esquina del dibujo

Solución: aquí se ubican las siete diferencias entre las imágenes de este superhéroe. (Fotos: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

