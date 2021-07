¿Sabes qué es casi imposible de hallar? Una persona que no haya participado, por lo menos una vez en su vida, en un reto viral. Y es que los desafíos están por todos lados. Diariamente aparecen nuevos en Facebook y otras redes sociales. Pero si te preguntas cuál es el que causa furor ahora mismo, te decimos que es el que damos a conocer aquí, que consiste en encontrar los sarapes distintos al resto en una imagen.

Si eres de las personas a las que les gustan las pruebas visuales, el de esta nota te encantará, ya que no es para nada fácil de superar. Probablemente te tome tiempo llegar a decir “lo logré”, pero no te preocupes por eso, pues no hay un límite para cantar victoria.

Lo único importante (y siempre será así) es que te diviertas bastante a la hora de participar en este reto viral creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 16 de noviembre de 2020. ¡Tú puedes superarlo!

Imagen del reto viral

Tienes que hallar los sarapes diferentes al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En estos momentos, en México, Estados Unidos y España, se habla sobre el nivel de dificultad del desafío. Es por esa razón que hemos decidido indicarte dónde están los sarapes diferentes al resto. Solo observa la ilustración que está aquí abajo.

Aquí están los sarapes distintos al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Recuerda que este y otros desafíos puedes encontrar en la página web de Depor. Cuando tengas ganas de divertirte desde la comodidad de tu casa, nosotros somos la mejor opción. ¡Cuídate y mucha suerte en tu próxima prueba visual!

