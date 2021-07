Si quieres divertirte desde la comodidad de tu casa, participa en un reto viral. Aquí te damos a conocer un desafío que en estos momentos tiene sorprendidos a muchos usuarios de Facebook y otras redes sociales debido a que no es para nada fácil de superar. Lo que debes hacer es ubicar las tinas con un solo patito en la imagen.

No tenemos la intención de desanimarte, pero creemos necesario informarte lo siguiente: el 92 % no ha superado este desafío, que fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente 22 de octubre de 2020. Dicho ello, te recomendamos que te prepares. No te confíes en ningún momento.

Sabemos que a simple vista da la impresión que todas las tinas en la ilustración tienen varios patitos de hule, pero no es así. Para cantar victoria en este reto viral es necesario que prestes mucha atención a los detalles.

Imagen del reto viral

¿Puedes encontrar las tinas con un solo patito de hule en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como sabemos que son pocas las personas que superaron este reto viral, hemos decidido darte a conocer dónde están las tinas con un solo patito de hule. Estamos seguros que te sorprenderá saber en qué parte siempre estuvieron en la imagen.

Aquí están las tinas con un solo patito de hule. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Tienes ganas de participar en más desafíos?

