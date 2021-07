Hay que darle ruedo al siguiente desafío visual que viene dando la hora en redes sociales. Ten presente que solo son pocos los que lograron dar con el objetivo en el tiempo estimado, pero vamos, confiamos en tus habilidades para resolver este acertijo visual. Es que queremos presentarte un reto viral que ha sido catalogado como uno de los más complicados, así que ten mucho cuidado a la hora de querer superar este acertijo viral que te traemos en esta ocasión. ¿Preparado? ¿Listo? Vamos.

Recuerda que este tipo de notas nos ayudan en todo sentido, desde lo más mínimo en cuanto a nuestra percepción visual, hasta la comprensión de ciertos estímulos que afrontamos día a día en lo externo. Asimismo, recuerda que estos juegos son parte integral de la mayoría de culturas y es una de las formas más antiguar de interacción social humana. Eso sí, solo tendrás 5 segundos para dar con la respuesta.

Como bien sabemos, los retos visuales han adquirido gran popularidad en diferentes plataformas como Facebook y Twitter. Te recordamos que este reto solo fue resuelto por un 20% de participantes, así que deberás ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que te concentres al máximo. Adelante, busca ese objeto, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

IMAGEN VIRAL

Encuentra ahora mismo la sombrilla oculta entre las avestruces de la imagen tendencia. (Fotos: Facebook/Milenio)

Siguen pasando los segundos, ¿aún no das con la solución? Que no cunda el pánico. Revisa esa imagen que te enseñamos hace unas líneas para que des con los detalles y busques lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta los detalles en toda la imagen para ubicar esa sombrilla y así poder dar con la solución en el tiempo límite.

Te dejamos con los demás. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. Descuida, que te daremos la respuesta a lo que andas buscando.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Requieres de otra pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la tercera imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se encuentra la sombrilla oculta entre las avestruces de la imagen tendencia. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

