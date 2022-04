Ubicar a ese error es como tratar de dar con una aguja en un pajar, así de difícil está la prueba visual que Depor te ha traído en esta ocasión. Y es que no queremos que termines con el día hacia abajo tratando de encontrar esa solución en el reto viral que solo el 2% ha logrado responder. Pero vamos, confiamos en tus habilidades para dar con la solución al acertijo visual y luego retes a tus amigos o compañeros.

Los acertijos visuales son una excelente forma de poner a prueba tu agilidad mental. Además, tienen grandes beneficios en el desarrollo cerebral de los niños y en el caso de los adultos ayuda a mantener un buen funcionamiento cerebral.

Tus sentidos debes estar alertas para poder detectar el grave error que hay en la gráfica de este desafío visual. ¿Crees tener la suficiente capacidad para salir airoso? Veamos de qué estás hecho.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Ya viste la imagen viral? ¿Qué pasó, no das con la solución? ¿Requieres de una pista? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Sí, son muchas preguntas, pero que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

El desafío más viral del año: ¿cuál crees que es el error en la imagen del juego? (Foto: Facebook/Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no pudiste descubrir el error ni en el primero ni en los posteriores intentos, no te preocupes que aquí te ofrecemos la solución que tanto anhelabas. Lo único que tienes que hacer para superar este novedoso acertijo visual es fijarte en el dado, pues verás que los números no coinciden con lo normal. ¿Qué tanto tardaste en hallar la respuesta?

Solución del desafío más viral del año: aquí está el error en la imagen del juego. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.