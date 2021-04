Vamos con una prueba que estamos seguros te llevará al límite. Una vez, la redes sociales han viralizado un reto que mantendrá ocupado a más de uno. ¿Estás listo? Demuestra tus habilidades en la siguiente nota. Los desafíos virales en Facebook se han vuelto el pan de cada día de millones de usuarios en Internet, por lo que aquí te compartimos uno que es casi imposible de resolver en la actualidad.

Muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar 3 piezas de rompecabezas.

¿Nada más? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que estas tres piezas de rompecabezas están escondidas junto a muchas otras que -para mala suerte- tienen los mismos colores. No obstante, hay una forma de diferenciarlas y he aquí el reto: las 3 piezas que deberás encontrar no encajan con el resto. Es decir, tienen una forma distinta. ¿Te animas a buscarlas?

IMAGEN COMPLETA

Como podrás observar en la imagen de arriba, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esas tres piezas distintas del resto. Te damos unos minutos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos en dónde se encuentran.

¿Podrás encontrar las 3 piezas de rompecabezas que no encajan con el resto de la foto? (Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraban las piezas diferentes en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Tal y como verás en la solución de este reto viral en Facebook, las tres piezas de rompecabezas que no encajan con las demás son una de color amarillo, azul y fucsia. Las mismas, a diferencia del resto por ejemplo, no presentan aberturas en uno de sus lados, por lo que cumplen con el requisito de que no encajarían con otra pieza.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

